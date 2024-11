In arrivo domenica la ”4 Piazze Running”. Tutte le limitazioni al traffico

È stata presentata nella mattinata di giovedì 21 novembre la manifestazione podistica “4 Piazze Running”, che si svolgerà domenica 24 novembre.

Per consentire lo svolgimento della gara il Comune di Piacenza ha predisposto alcune alcune limitazioni al traffico veicolare in centro storico.

Dalle 7.30 alle 14, in particolare, sarà vietata la circolazione in via Chiapponi, via S. Antonino, corso Garibaldi, via Poggiali, via Calzolai, nel tratto di corso Vittorio Emanuele tra largo Battisti e via XX Settembre, in piazza Cavalli, piazza Mercanti e piazzetta Grida, nonché nella stessa via XX Settembre.

Sarà consentito il transito in entrambi i sensi di marcia – e con la massima cautela, in relazione alle diverse fasi dell’evento – ai soli residenti, dimoranti e fruitori di posti auto privati, così come ai mezzi di soccorso, in via Mentana, vicolo Manzini, cantone del Monte, nel tratto di via Poggiali tra via Calzolai e via Mazzini, in via Vigoleno, vicolo dei Cavalli, via San Martino, vicolo Cavalletto, vicolo Lampugnani, via Sant’Ulderico, via Illica, vicolo Sant’Ilario, vicolo Perestrello, via Croce, via Medoro Savini, via S. Donnino, via Felice Frasi, via Carducci, via Sopramuro.

Dalle ore 6 alle 14 di domenica 24, infine, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati in corso Garibaldi, via Chiapponi, via Poggiali, piazzetta Grida, piazza Cavalli e via Sant’Antonino.

IL DETTAGLIO DELLA MANIFESTAZIONE