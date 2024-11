Il nuovo diesse Zerminiani: “Il Piace deve rinascere bene e velocemente”

“Mi sono sentito pronto e carico nell’assumermi questa responsabilità in un momento così delicato. Cosa mi ha spinto a rispondere alla chiamata del Piacenza Calcio?

La condivisione degli obiettivi: l’intento è quello di replicare il mio percorso al Lumezzane, una promozione veloce e frutto di tante idee“.

Si è presentato così Carlo Zerminiani, nuovo direttore sportivo del Piace presentato ufficialmente oggi, venerdì 22 novembre. Zerminiani, classe 1990 e reduce da un doppio salto di categoria con il Lumezzane di Arnaldo Franzini, in biancorosso ha preso il posto di Alessio Sestu, recentemente esonerato.

“Ad oggi – ha spiegato in sala stampa – il nostro unico obiettivo dev’essere quello di pensare partita per partita, già a cominciare da domenica contro l’Imolese.

Il risultato della Coppa Italia (vittoria per 2-1 sul Villa Valle, ndc) ci ha dato fiducia.

Dobbiamo continuare così, lavorando a testa basse e senza fare proclami”.

E poi un breve commento sul momento della squadra: “In questa stagione ho già avuto modo di assistere a qualche partita del Piace. Come mi spiego la sua classifica così corta? La squadra è di valore e di certo non rispecchia i punti raccolti. Detto questo, sul momento negativo possono aver influito varie dinamiche, come ad esempio la pressione di giocare in una piazza così importante dopo una stagione dove la promozione è sfumata all’ultimo”.

La sessione invernale di calciomercato è alle porte: dove opererà il nuovo diesse?

“Di certo – ha assicurato – dopo l’infortunio di Bithiene la nostra attenzione sarà rivolta sugli esterni offensivi”.

A motivare la decisione di affidare la parte sportiva a Zerminiani è sato il presidente Marco Polenghi. “Il nostro progetto sportivo si è incagliato. Da qui la scelta di virare su un nuovo direttore sportivo. Dobbiamo ripartire e lo facciamo con una figura che vanta una conoscenza della categoria estremamente profonda. La sua esperienza al Lumezzane è stata formativa, con tanto di salto dai dilettanti ai professionisti. Il suo compito sarà rigenerare una rosa che è già competitiva, adottando le misure necessarie per aggiustarla sulla base di quelli che sin sono rivelati i nostri limiti. È ora di far parlare i fatti, basta con le parole. Sestu? Ha semplicemente pagato i risultati deludenti”.

Infine, un piccolo inciso su Bentivoglio, il tecnico ingaggiato dopo l’esonero di Carmine Parlato e che poi ha subito rescisso il contratto in seguito alla rivolta dei tifosi: “Il suo nome era già stato sondato in occasione del primo cambio di allenatore. Quindi, si è trattata di una valutazione precedente alla scelta del nuovo direttore sportivo Zerminiani”.

Il vicepresidente Eugenio Rigolli ha aggiunto: “Auguriamo buon lavoro a Carlo: che possa aiutarci a riportare serenità nel nostro ambiente. Ringraziamo comunque Alessio Sestu per questo anno e mezzo di lavoro. Adesso è ora si dare una svolta ad un progetto sportivo che ci ha dato poche soddisfazioni sin qui”.