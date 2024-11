Gas Sales, oggi con Verona sarà un’altra battaglia: Simon potrebbe recuperare

Con la squadra decimata dagli infortuni e dopo gli scontri diretti persi con Civitanova e Trento, la Gas Sales Bluenergy Piacenza – attesa oggi, 24 novembre, alle 19.00 dalla delicata trasferta in casa di Verona – potrebbe recuperare Robertlandy Simon, con il centrale cubano che proverà fino all’ultimo a stringere i denti per essere in campo dal primo minuto.

Sicuri assenti saranno invece Uros Kovacevic (out da oltre un mese) e l’infortunato dell’ultimo minuto Efe Mandiraci, con il martello turco messo ko da un problema muscolare sorto in settimana. Privato di due schiacciatori coach Anastasi sarà dunque costretto a reinventare la banda. Due le alternative: affiancare all’intoccabile Stephen Maar l’olandese Andringa oppure buttare nella mischia in posto 4 Alessandro Bovolenta, per una Gas Sales in questo caso decisamente più offensiva.

Piacenza che è quindi chiamata a fare di necessità virtù, per sperare di invertire una rotta che (dopo un avvio di Superlega immacolato con sei vittorie su sei) si è smarrita nelle recenti giornate. “Verona – ha messo in guardia Brizard – è una squadra atipica che può vincere contro chiunque. Per noi sarà molto importante mettere in difficoltà la loro ricezione battendo bene, sicuramente meglio rispetto alle ultime due partite”.

Essenziale sarà dunque non ripetere la caterva di orrori dai nove metri, ben 30 quelli registrati nel corso dell’ultimo match con Trento, decisamente troppi per una squadra che, orfana di alcuni dei suoi giocatori più importanti e chiamata a riscattare due passaggi a vuoto, ora non può permettersi certi scivoloni. Anche perché blindare il quarto posto, insidiato da Civitanova, Milano e dalla stessa Verona, è troppo importante in ottica Coppa Italia.