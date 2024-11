Il Piacenza è sotto per 2-0 contro l’Imolese: fine primo tempo al Garilli

All’intervallo, il Piacenza al Garilli è sotto per 2-0 contro l’Imolese. Dopo un inizio controllato dagli ospiti, con i biancorossi ad aspettare nel ridisegnato 4-4-2 con Doria e Ruiz sugli esterni, gli ospiti sono passati sulla combinazione fra Brandi e Manes. Il trequartista classe 2006 ha dribblato Somma in area e chiuso il destro sul primo palo per l’1-0 al 18’.

Il Piacenza ha reagito guidato soprattutto dagli affondi sulla fascia mancina di Ruiz, che hanno portato un paio di cross pericolosi ma non sfruttati a dovere. Stesso discorso sul traversone di Mauri solo sfiorato da Grieco e la punizione laterale dello stesso Ruiz che ha solamente spaventato Adorni.

A fine primo tempo, mentre il capitano del Piacenza Silva stava ricevendo le cure mediche per un taglio alla testa, l’Imolese in superiorità numerica (l’arbitro Barbetti ha ignorato le richieste della panchina di far rientrare in campo il numero 28) ha sfruttato la situazione e colpito per il 2-0 con la girata di Pierfederici. Il Piacenza ha cercato di accorciare con un bel cross di Grieco sulla destra, ma Bachini ha impattato troppo debolmente da buona posizione.

Le formazioni ufficiali

Piacenza (4-4-2): Franzini; Napoletano, Silva, Somma, Iob; Doria, Grieco, Bachini, Ruiz; Manicone, Mauri. All. Rossini. Panchina: Morosoli, Solerio, Del Dotto, Andreoli, Recino, Mantegazza, Santarpia, Iocolano.

Imolese (4-2-3-1): Adorni; Barnabà, Elefante, Ale, Agbugui; Vlahovic, Brandi; Pierfederici, Manes, Mattiolo; Raffini. All. D’Amore. Panchina: Gasperini, De Chiara, Dall’Osso, Calabrese, Guidi, Melloni, Garavini, Manzoni, Ballanti.