Il momento nero delle squadre piacentine a Zona Calcio, ospite Zerminiani

Il momento nero delle squadre piacentine, con Piacenza e Fiorenzuola che non riescono a uscire dalla crisi che le attanaglia da ormai settimane e che le ha portate, a sorpresa, a lottare per la salvezza in Serie D, sarà al centro della puntata di questa sera di Zona Calcio. La trasmissione condotta da Michele Rancati, in onda oggi i lunedì alle 20.30 su Telelibertà, partirà proprio con la delicata situazione delle due principali compagini di casa nostra.

I biancorossi, alle prese negli ultimi giorni anche al caos-allenatore, ieri sono stati sconfitti in casa per 3-1 dall’Imolese, nel ritorno in panchina di Stefano Rossini. Ospite in studio, il neo direttore sportivo del Piace, Carlo Zerminiani.

È andata malissimo anche ai rossoneri, battuti sul campo della Sammaurese ultima in classifica e invischiati in zona play out.

Sorpresa negativa anche in Eccellenza, con la capolista Nibbiano&Valtifone sconfitta dallo Zola Predosa e raggiunta in vetta dalla Correggese. Ko anche il Gotico Garibaldina, unica vittoria di giornata, quella dell’Agazzanese.

Di tutti i campionati dilettanti, fino alla Terza categoria, si parlerà con gli ospiti in studio, vedendo le immagini e i gol del fine settimana.

Zona Calcio è visibile su Telelibertà e in streaming sul sito www.liberta.it.