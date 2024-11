Gas Sales, per far fronte all’emergenza infortuni arriva Francois Lecat

In attesa del rientro del turco Efe Mandiraci, messo ko da un infortunio muscolare e che rimarrà fermo per almeno due settimane, la Gas Sales Bluenergy Piacenza ha inserito in gruppo il belga Francois Lecat. Lo schiacciatore si è giù unito ai compagni.

La presenza del martello trentunenne, che in Italia nelle precedenti stagioni ha vestito la maglia di Verona, Vibo Valentia e Lagonegro, sarà limitata esclusivamente agli allenamenti con l’obiettivo di poter garantire il miglior supporto possibile alla squadra in questa fase.