Il ds De Nicolo sulla crisi Gas Sales: “Le assenze pesano, ma dobbiamo dare di più”

“È inutile girarci intorno, siamo nel bel mezzo di un momento di difficoltà. Ma nonostante le assenze ci siano e si stiano facendo sentire, non possiamo appellarci agli infortuni per giustificare le ultime tre sconfitte”.

Con la solita schiettezza e la comprovata competenza che lo contraddistinguono, Ninni De Nicolo non usa giri di parole per descrivere la situazione in cui versa in questo momento la Gas Sales Bluenergy. Tre scontri diretti e zero punti, con un’evidente involuzione – al di là del gioco, limitato per evidenti ragioni – sul piano della mentalità e della fiducia. Questo il bilancio recente di quanto raccolto da Piacenza, che dopo un avvio promettente e costellato di sole vittorie (ben sei prima del recente tracollo) è caduta in un crisi piuttosto buia che è coincisa con gli infortuni di Kovacevic, Simon (recuperato solo qualche giorno fa) e Mandiraci.

Ma il direttore sportivo biancorosso non cerca alibi: “Dovevamo fare di più. Anche se gli infortunati sono venuti tutti a mancare proprio nel momento clou del girone d’andata e in concomitanza con gli scontri diretti, dobbiamo tutti tirare fuori qualcosa di più. Dallo staff ai giocatori, passando per noi dirigenti. L’ambiente, in questo momento, deve compattarsi ed essere unito. Siamo tutti nella stessa barca e dobbiamo remare verso un’unica direzione”.

L’ARTICOLO DI MARCELLO TASSI SU LIBERTÀ