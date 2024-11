Sette medaglie per il Karate Farnesiana al Campionato nazionale Csen

È con la solita pioggia di medaglie che il Karate Piacenza Farnesiana ha fatto ritorno dal Campionato nazionale Csen che si è tenuto lo scorso fine settimana, 23 e 24 novembre, a Fidenza. All’importante manifestazione hanno preso parte 1.803 atleti di 125 società provenienti da tutta Italia con otto tatami di gara.

i risultati

Medaglia d’oro per Michelle Rizzoli nella categoria Under14 -40kg con sei incontri disputati e nella finale ha prevalso di misura sulla compagna di squadra Martina Ponenti che, pertanto, ha conquistato la medaglia d’argento.

Medaglia d’oro anche per Aicha Kouhaih nella categoria Under14 -50kg e per Amedeo Pizzamiglio nella categoria Cadetti -70kg.

Medaglia d’argento per Gaia Granelli nella categoria Cadette -47kg superata di misura in finale dalla forte avversaria della Lombardia.

Medaglia d’argento per Nicole Famà nella categoria Under10 -30kg che con quattro incontri disputati conferma il suo talento pur essendo una giovanissima atleta.

Medaglia d’argento anche per Anas Fellous nella categoria Under14 -38kg con quattro incontri disputati.

Isahq Kouhaih nella categoria Under12 -33kg ha conquistato la medaglia di bronzo sempre con quattro incontri disputati.

Il prossimo impegno agonistico per alcuni degli atleti maggiormente titolati del Karate Piacenza Farnesiana (società guidata dal maestro Gian Luigi Boselli con il supporto del tecnico Giorgio Livelli, dell’istruttore Pier Paolo Cagnoni e dell’allenatrice Giulia Ghilardotti) sarà la Coppa del Mondo Wkf dal 5 al 8 dicembre con più di 4mila atleti provenienti da 90 nazioni.