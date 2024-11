Zona Sport: alle 21.00 su Telelibertà focus su atletica, arrampicata e crossfit

Atletica, crossfit e arrampicata in evidenza questa sera, martedì 26 novembre, a Zona Sport. Il programma condotto da Marcello Tassi, in onda alle 21.00 su Telelibertà, approfondirà queste tre discipline con vari ospiti in studio.

Si parte con Savina Nicelli, talento piacentino nell’arrampicata, per poi proseguire con uno spazio dedicato al Crossift Piacenza con il titolare Riccardo Bassani, infine terzo e ultimo blocco incentrato sulle attività dell’Atletica Piacenza con il presidente Fabrizio Dallavalle che sarà accompagnato per l’occasione dal velocista Matteo Favari.

A seguire, l’appuntamento di chiusura del programma con “Zona Fitness” in collaborazione con Acrobatic Fitness e Tennis Club Borgotrebbia: al suo interno saranno contenuti consigli ed esercizi su alimentazione e fisioterapia legati proprio a una specifica disciplina. Le puntate di Zona Sport si possono rivedere nella sezione On Demand del sito www.liberta.it.

Inoltre, prima di Zona Sport, debutterà questa sera un nuovo format: si intitola

“Ragazzi in gioco” e presenterà i settori giovanili delle società impegnate in varie disciplina. Si inizia con i Lyons Rugby.