Piace Femminile, sogno Serie C e sguardo al futuro: esordio per la 16enne Lemrouzi

C’è un Piacenza Calcio che vince, rispetta le iniziali ambizioni di alta classifica e insegue la promozione in Serie C come obiettivo concreto. Si tratta di quello femminile allenato da mister Salvatore Rizzo, che lo scorso fine settimana è tornato alla vittoria demolendo per 4-0 l’Union Sammartinese grazie alla tripletta di Fulgoni e alla rete di Di Fresco.

Il terzo posto in classifica in Eccellenza, alle spalle di Celtic Bhoys e Fossolo, comunque a pochi punti di distacco, fa sperare davvero in grande Mainardi e compagne, ora attese dal secondo derby contro la Reggiana come prova del nove.

Intanto, occhio anche alla “cantera” e alle promesse del settore giovanile: domenica a Forlì, Rizzo ha concesso l’esordio al portiere 16enne Marwa Lemrouzi, subentrata nel finale alla più esperta collega Orlando. La classe 2008, talento dell’Under 17 allenata da Gualtiero Ranza, si è fatta trovare pronta mantenendo la porta inviolata, con un paio di interventi che hanno dato sicurezza alle compagne e ribadito ancora una volta le ottime qualità già mostrate nel vivaio.