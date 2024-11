L’Assigeco Basket ci prova ma non riesce a decollare: Torino vince 69-82

Un copione amaro già visto altre volte: una squadra che ci prova, lotta, a un certo punto sembra anche potercela fare, salvo poi dover riporre per l’ennesima volta nel cassetto i sogni di riscatto. Non si sblocca l’Assigeco Basket Piacenza, sempre fanalino di coda con 4 punti e sconfitta ieri sera, 27 novembre, al PalabancaSport dalla Reale Mutua Torino (69-82).

Ai biancorossoblu di Manzo non sono bastati i 35 punti di fatturato statunitense quasi equamente suddiviso tra Bradford (19) e Grimes (15) e la tenace prova di Saverio Bartoli (16 punti con 8 su 12 dal campo). A secco invece due pedine rilevanti come Michele Serpilli e Federico Bonacini. Piacenza ha concluso 14 volte in più dell’avversario (68 volte contro le 54 ospiti) ma ha raccolto decisamente meno. Il 5 su 32 da tre punti lascia poco spazio a speranze di gloria, così come anche la minor precisione nel duello ai liberi. Decisivo il terzo quarto: l’Assigeco è riuscita a portarsi sul +6, salvo poi subire immediatamente un parziale di 10-0 che ha tagliato le gambe a Piacenza.

ASSIGECO PIACENZA 69 REALE MUTUA TORINO 82