Eccellenze sportive a Piacenza: a Palazzo Farnese premiati atleti e società

Sono stati premiati oggi, venerdì 29 novembre nella cappella ducale di palazzo Farnese, gli atleti residenti a Piacenza e le società aventi sede in città, che durante l’anno non avevano ancora potuto ricevere ufficialmente le congratulazioni istituzionali.

La breve cerimonia è stata presieduta dalla sindaca Katia Tarasconi e dall’assessore allo sport Mario Dadati, affiancati dal delegato provinciale Coni Robert Gionelli, che hanno consegnato le pergamene ed espresso i loro complimenti.

gli atleti premiati

Naomi Manzi (Canottaggio Baldesio), campionessa italiana 4 di coppia mix Under 18 – titolo conquistato in settembre agli Italiani di società di Corgeno, che ha ritirato la pergamena anche per la compagna di squadra Maria Sole Perugino: argento ai Mondiali universitari di Rotterdam nel doppio pesi leggeri e vincitrice di due ori agli Italiani under 23 disputati a Varese, nel doppio pesi leggeri e nel quattro di coppia pesi leggeri. Categoria, quest’ultima, in cui era già detentrice del titolo europeo e mondiale.

Giacomo Carini (Fiamme Gialle), in estate Piacenza ha tifato per lui alle Olimpiadi di Parigi, dove ha sfiorato l’accesso alla finale dei 200 farfalla, specialità in cui nel marzo 2024, a Riccione, ha vinto il 5° titolo italiano assoluto in carriera, in un anno che lo ha visto sfiorare per soli 6 centesimi, al Trofeo Sette Colli di Roma, quel record italiano di cui lui stesso è stato detentore.

Alessandro Bozzini, il cui 2024 brilla d’argento: gli ha portato in dote la sfida aggiuntiva del cambio di partner, dal gennaio di quest’anno Gloria Di Bella, con cui ha conquistato il secondo posto agli Europei di pattinaggio artistico a rotelle in Portogallo, al debutto insieme in una competizione internazionale, dopo essere saliti sul podio anche ai Campionati italiani di inizio luglio.

Arianna Santacroce (Piace Skaters): vincitrice di sei titoli del Trofeo Skate Italia – su sei in palio – imponendosi così nel Campionato italiano riservato alla sua categoria, Ragazzi 12.

Samuele Paradisi (Piace Skaters): campione nazionale Juniores, ha staccato la convocazione in nazionale maggiore ai Campionati mondiali, nonostante la giovane età.

Adrian Gumanita (Piace Skaters): medaglia d’argento ai World Skate Games di Tortoreto nel settembre di quest’anno, dopo il titolo di campione nazionale nella gara a cronometro ai Campionati italiani di Downhill di Rogno, dove la società Piace Skaters – di cui è atleta di punta e allenatore – ha portato alto il nome di Piacenza e lui ha ottenuto anche un secondo posto nella specialità cross. Questo è il 2024 di Adrian Gumanita.

Thomas Sassi (Judo Shiai) che a Lima, capitale del Perù, ha conquistato la medaglia di bronzo nel Campionato del Mondo di Judo categoria Cadetti nel mese di settembre, debuttando pochi giorni dopo nella categoria 60 kg alla European Cup di Judo Senior a Podgorica, dove ha ricevuto gli elogi della Federazione Europea di Judo per l’ottimo quinto posto ottenuto.

Eda Dallavalle (Piacenza Karate Farnesiana): Vicecampionessa d’Italia FIJLKAM anno 2023 (cadetta), campionessa nazionale LIBERTAS anno 2024, vicecampionessa nazionale ASC anno 2024, campionessa nazionale CSEN anno 2023, campionessa nazionale ASC anno 2023

Aurora Longeri (Piacenza Karate Farnesiana): medaglia di bronzo ai Campionati Italiani FIJLKAM anno 2022 (esordiente), medaglia di Bronzo ai Campionati nazionali CSEN anno 2023

Gaia Granelli (Piacenza Karate Farnesiana): medaglia di Bronzo ai Campionati Italiani FIJLKAM anno 2023 (esordiente), campionessa nazionale LIBERTAS anno 2024, campionessa nazionale ASC anno 2024, vicecampionessa nazionale CSEN anno 2024

società sportive premiate

Circolo della scherma G. Pettorelli: bronzo ai Campionati italiani per la squadra maschile e promozione in serie B1 per la squadra di spada maschile (duplice avanzamento di categoria in due anni), bronzo ai Campionati italiani di scherma a squadre per il team femminile della sciabola e promozione in B1.

Tennis club Borgotrebbia: storica promozione in serie A2, nell’estate 2024, per il Team della squadra maschile, dopo quella in B1 ottenuta nel 2023. Da ricordare anche la vittoria nel campionato regionale per la categoria under 12 maschile a squadre.

Pianeta Padel: promozione in serie B, dopo la vittoria nella finale playoff contro Varese, per la società piacentina: un traguardo festeggiato in ottobre in una LPR Arena gremita.

Calypso-nuoto pinnato: campione d’Italia nella classifica a squadre maschile e secondo posto nella classifica generale a squadre, oltre alla nona posizione generale nella classifica femminile.

Asd Taekwondo Piacenza Csak: ai campionati Italiani di Caorle ha conquistato due storici risultati per la Città di Piacenza: oro e titolo italiano per Abdul Fataou Bance Senior -68 kg e finale combattuta all’ultimo punto – con vittoria all’avversaria per decisione arbitrale – per Benthala Salma, alla sua prima esperienza in un campionato di tale importanza.

Gaga Bike: vittoria nel Campionato italiano giovanile di società: successo in tutte le sei tappe del circuito, lasciando a oltre mille punti di distanza gli avversari.