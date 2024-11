Sveva, la tifosa più giovane del Piace: “Abbonata al Garilli prima ancora di nascere”

Non si sa ancora se la prima parola della piccola Sveva Zandonella sarà “Piace”, ma una cosa è certa: la neonata è già ufficialmente una tifosa del Piacenza Calcio. Figlia del consigliere comunale Luca Zandonella e di Valentina Malvermi, Sveva è venuta al mondo il 1° novembre con un regalo speciale: l’abbonamento allo stadio “Garilli” già in tasca.

“Ecco qui”, racconta orgoglioso Luca Zandonella, segretario provinciale della Lega, mostrando la tessera biancorossa emessa il 12 settembre, ben prima che la piccola nascesse. Un pensiero simbolico, nato parlando con amici e dettato dalla passione che il papà vuole trasmettere alla figlia. “Il mio primo regalo per Sveva è stato questo abbonamento – spiega – perché desidero condividere con lei la stessa emozione che provavo da bambino quando andavo allo stadio con mio padre. Sono ricordi indimenticabili che vorrei regalarle”.

Nonostante il Piacenza stia attraversando un periodo non facile dal punto di vista sportivo, Zandonella sottolinea l’importanza di sostenere la squadra in ogni situazione: “Il tifo non si misura solo nei momenti di gloria. Bisogna esserci nella buona e nella cattiva sorte, anche se non è la stagione migliore”.

L’idea dell’abbonamento, accolta con un pizzico di sarcasmo dalla moglie Valentina, rappresenta per Zandonella una grande emozione e un gesto carico di significato. Ma quando vedremo Sveva sugli spalti per la prima volta? “Ora ha solo un mese – sorride il papà – ma pensiamo al suo esordio in primavera”.

Tra i ricordi più belli di Zandonella legati al Piacenza Calcio c’è la sua prima partita allo stadio, la storica sfida contro l’Ancona del 1995, che sancì il ritorno dei biancorossi in Serie A con un memorabile 2-0. “Il calcio è una passione che unisce e ringrazio la società non solo per la disponibilità dimostrata nel mio caso, ma anche per il grande impegno nel sociale, con tante iniziative dedicate alla collettività”.

