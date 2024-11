Gas Sales, con l’ultima della classe Grottazzolina bisogna vincere e invertire la rotta

Serve una pronta riscossa e il calendario non potrebbe essere più clemente di così per una Gas Sales Bluenergy Piacenza che ha bisogno di punti e autostima dopo le tre sconfitte consecutive che hanno frenato una prima parte di stagione al top.

Oggi pomeriggio, sabato 30 novembre, alle 18.00 i biancorossi torneranno in campo davanti al pubblico del PalabancaSport per affrontare la “cenerentola” Grottazzolina nel decimo turno di campionato di Superlega. Sarà però una Gas Sales ancora incerottata soprattutto nel reparto schiacciatori senza Mandiraci e Kovacevic e con la formazione praticamente obbligata come già accaduto in casa di Verona. Alla banda giocheranno quindi Andringa e Maar, capitan Brizard dirigerà le operazioni in diagonale con Romanò, Simon e Galassi saranno al loro posto al centro con Scanferla libero a fare da guardia in seconda linea.

Oltre alla ricezione c’è anche un servizio da ritrovare e che ha condizionato troppo l’ultimo periodo funestato anche dagli infortuni. Di fronte ci sarà la neopromossa che cerca ancora il suo primo successo in Superlega e che chiude la classifica con soli 2 punti. Come si dice in questi casi, guai a sottovalutare l’avversario che si presenterà con l’ex biancorosso Oleg Antonov, tornato da uno stop e probabilmente in panchina, ma certamente motivato insieme ai suoi per centrare punti pesanti e sfatare questo tabù della vittoria che non arriva.