Più faticoso del previsto, ma la Gas Sales piega Grottazzolina e riparte

Non è stato uno scherzo e, nonostante una classifica che parla chiaro circa il valore della corazzata Gas Sales Bluenerghy e l’ultima della classe in Superlega Grottazzolina, Piacenza ha piegato i marchigiani in tre set. Tutti i periodi sono stati combattuti e la squadra di Anastasi, priva di Mandiraci e Kovacevic, non ha avuto facile al cospetto di una compagine ancora a caccia della prima vittoria e che si trova sull’ultimo gradino del podio a quota 2. Simon e Romanò sono stati i trascinatori di giornata, con la formazione di Ortenzi che ha saputo tener testa per larghi tratti del confronto, arrendendosi però alla superiorità biancorossa. Successo che arriva dopo tre ko consecutivi con Civitanova, Trento e Verona.

Domenica 8 dicembre, ultimo turno del girone di andata: Piacenza farà visita a Perugia, seconda forza del torneo.

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Yuasa Battery Grottazzolina 3-0

(25-23, 25-21, 25-20)

Gas Sales Bluenergy Piacenza: Brizard 1, Kovacevic 5, Simon 12, Romanò 13, Maar 9, Galassi 8, Loreti (L), Scanferla (L), Andringa 0, Bovolenta 0. N.E. Kedzierski, Ricci, Gueye. All. Anastasi.

Yuasa Battery Grottazzolina: Zhukouski 2, Tatarov 8, Comparoni 8, Petkovic 10, Fedrizzi 10, Demyanenko 6, Marchisio (L). N.E. Antonov, Cubito, Vecchi, Mattei, Marchiani, Cvanciger, Schalk. All. Ortenzi.

ARBITRI: Serafin, Lot.

NOTE – durata set: 29′, 28′, 29′; tot: 86′.