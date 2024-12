Bakery Piacenza sbanca Desio, importante vittoria in trasferta per i biancorossi

La Bakery Basket Piacenza sale a Desio per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West 2024/2025. La gara contro l’Aurora è nelle battute iniziali povera di canestri di equilibrata, con un continuo botta e risposta che dopo aver scollinato i primi 5’ fissa il punteggio sul 10 pari. Se i locali sono bravi nei tagli in area, il fatturato biancorosso vede 8 punti di Zoccoletti, con due triple. Cinque punti consecutivi di capitan Perin inaugurano il secondo quarto (23-21). Gli avversari provano a scappare sul +7, ma le penetrazioni di forza di Morvillo e Taddeo fanno restare in scia i biancorossi, prima della tripla dall’angolo di Blair che unita al viaggio in lunetta fa 30 pari al 15’. Lì Desio innesta una marcia in più e chiude decisamente meglio il primo tempo.

La penetrazione di Chiti e la tripla di Lanzi servono a dimezzare lo svantaggio di 10 punti che Desio ha raggiunto al primo possesso della ripresa. Le due squadre provano a giocare coinvolgendo i propri lunghi, però mentre i locali producono punti sugli scarichi, i biancorossi faticano a segnare con continuità e la tripla di Chiti vale il 58-50 al 26’. I rimbalzi offensivi sono un altro fattore per cui i padroni di casa mantengono il vantaggio, che la Bakery è bravissima a ricucire all’alba dell’ultimo periodo. La tripla di Lanzi e la virata di Taddeo valgono il 63 pari, che diventa 68-68 al 36’ con l’appoggio di Zoccoletti e la bomba di Perin. Il gioco da tre punti di Blair serve per il sorpasso biancorosso. Inizia una gara nella gara, con Zoccoletti che dall’arco infiamma i venti tifosi arrivati da Piacenza. La Bakery si porta sul 72-76, ma ciò non evita l’arrivo in volata, con lo stesso lungo che segna solo il secondo libero e fa l’ennesimo pari del match: 77-77 a 9”. L’ultima rimessa offensiva è disegnata per l’alley oop di Blair, che non sbaglia l’appoggio e regala una grandissima vittoria.

Aurora Desio-Bakery Piacenza 77-79

Parziali: 20-16; 43-36; 63-56.

Desio: All. Gallazzi.

Piacenza: Klanskis 19, Ndione ne, Perin 18, Ratti ne, Morvillo, Longo ne, Zoccoletti 16, Blair 8, Molinari ne, Chiti 3, Lanzi 11, Taddeo 9. All. Salvemini.

Arbitri: Massimiliano Spessot di Gradisca d’Isonzo (Go) e Alexa Castellaneta di Bolzano (Bz).