Basket Serie A2, trasferta da bollino rosso a Forlì per l’Assigeco Piacenza

Difficile trasferta romagnola per l’Assigeco Basket Piacenza, pronta a scendere in campo oggi, domenica 1° dicembre, alle 18.00 a Forlì contro l’Unieuro nella tredicesima giornata di A2.

Il recupero casalingo di mercoledì contro Torino non ha rilanciato la squadra di Manzo, sempre ultima a quota 4 punti a -4 dal gruppo delle squadre che precedono i biancorossoblù. Forlì, invece, di punti ne ha 14, appaiata a Verona al settimo posto.

“L’Unieuro – commenta coach Manzo – è una squadra attrezzata in tutti i ruoli e costruita per arrivare in fondo. Noi dobbiamo restare uniti ed evitare cali di intensità, soprattutto in difesa. Bisognerà arrivare agganciati nel punteggio nel finale, senza subire break importanti nei primi tre quarti”.

“Forlì – fa eco dal campo Nemanja Gajic – ha un gruuppo italiano molto solido, oltre a poter contare sul supporto di una tifoseria importante. L’intensità per 40 minuti sarà una delle chiavi della partita”. Nelle fila romagnole milita l’ex Assigeco Davide Pascolo, che ha contribuito a pagine importanti della formazione biancorossoblù. Il quintetto base dell’Unieuro vede il play Parravicini (ex Nardò), che completa il backourt con gli stranieri Perkovic (croato) e Harper (statunitense, 38 punti contro Rimini). Gaspardo ala grande titolare, mentre a chiudere il quintetto sarà probabilmente Del Chiaro, ex Pistoia.