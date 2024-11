Doppio impegno domenicale per i Bees e la Bakery Basket: il programma

Un’altra domenica in campo per le due squadre dei Fiorenzuola Bees e Bakery Basket Piacenza. La quattordicesima giornata del Campionato di Serie B Nazionale si preannuncia ricca di sfide decisive per le squadre in gioco. Tra gli incontri più attesi c’è la partita tra Virtus Lumezzane e Fiorenzuola Bees, che si terrà domenica 1 dicembre alle 18, al PalaLumenergia di Lumezzane e, sempre domenica alle 18, anche la partita della Bakery Basket Piacenza, che giocherà a Desio contro la locale Aurora.

La situazione in casa Fiorenzuola

Da una parte i Bees arrivano alla sfida con il morale scalfito da 4 sconfitte consecutive, l’ultima delle quali è stata per mano del fanalino di coda AZ Pneumatica Robur Saronno. Nell’ultima settimana la truppa guidata da coach Dalmonte ha dovuto anche fronteggiare la dipartita di Ozren Pavlovic, che di comune accordo con la società ha scelto di interrompere il contratto che lo legava ai colori dei Fiorenzuola Bees fino a fine stagione. Le note positive per i Bees nella sfida contro Saronno sono state rappresentate da un Voltolini in crescita di condizione dopo i problemi che lo hanno condizionato per tutta la prima parte di stagione, con i suoi 12 punti personali che sono boccata d’aria personale. Spizzichini e Gayè con 12 e 10 punti personali hanno cercato di tenere alta la bandiera dei Bees in una gara non positiva, dove Saronno è stata brava a prendere il comando delle operazioni da subito, guidata da un Beretta da 16 punti e un Maspero da 15.

LA SITUAZIONE IN CASA BAKERY

Riabbracciato Zoccoletti di ritorno dalla finestra Fibaq, dove ha raccolto due ottime vittorie con la sua Svizzera, i biancorossi si preparano alla trasferta del PalaFitLine di Desio. Si tratta del primo di sette match da giocare nell’arco di 29 giorni. Desio, in casa con l’Andrea Costa Imola (8 dicembre), il recupero di Agrigento (11 dicembre), la trasferta a Fidenza (15 dicembre), il recupero con Lumezzane (18 dicembre), in casa con Faenza (22 dicembre) e poi la trasferta a Vicenza (29 dicembre) rappresentano le avversarie di questo tour de force, festività natalizie comprese. Il mantra da seguire per la squadra di coach Giorgio Salvemini resta quello di guardare una partita alla volta, e cercare di recuperare quante più energie fisiche tra un incontro e l’altro.

La Virtus Lumezzane alla ricerca della continuità

Dall’altra parte la Virtus Lumezzane, reduce da una serie di prestazioni di alto livello, punta a confermare il suo ruolo di protagonista tra le mura amiche, forte del supporto dei suoi calorosi tifosi. La formazione guidata da coach Nunzi, dopo un inizio di campionato di altissimo profilo, è incappata in un ultimo periodo di alti e bassi, con 2 vittorie e 4 sconfitte nelle ultime 6 di campionato, tra cui l’ultimo ko esterno al PalaBorsani per mano della capolista Legnano Basket Knights.

Nell’80-65 finale, Lumezzane ha subito il divario con la doppia cifra solo nell’ultimo quarto, non riuscendo a trovare continuità nonostante le buone prove personali di Baldini, Di Meco e Varaschin (40 punti in 3).

La LuxArm ha visto una delle peggiori partite stagionali di Alessandro Amici nella sfida contro Legnano, con soli 4 punti e 5 assist per la guardia classe 1991 ex Juvi Cremona. Un segnale in chiara controtendenza rispetto ad un campionato finora strepitoso per il numero 19 rossoblu, che viaggia ad una incredibile media da 21,1 punti, 5,9 rimbalzi e 5,5 assist di media a gara che ne fanno il secondo miglior realizzatore di tutto il campionato, dietro solo al lettone Gluditis di Rucker San Vendemiano.

I Fiorenzuola Bees non hanno rilasciato dichiarazioni prepartita, concentrandosi sul ritrovare una chiave di volta in una stagione finora difficile, con l’obiettivo primario di ottenere la salvezza. Dopo un novembre deludente, la squadra punta a un dicembre diverso, cercando un moto d’orgoglio per rilanciarsi e cambiare rotta.

la situazione in casa bakery basket

i prossimi incontri

Questo incontro segna l'inizio di un mese particolarmente intenso per la squadra di coach Giorgio Salvemini, che dovrà affrontare ben sette partite in un periodo di soli 29 giorni.

le parole del biancorosso ricards klanskis

Tra gli ex del prossimo match, Ricards Klanskis, che l’anno passato vestiva proprio la casacca dell’Aurora Desio, salvatasi dopo aver disputato i playout. “Contro Saronno era importante vincere – le parole del lungo biancorosso -. Lo abbiamo fatto non con una partita bellissima, ma quest’anno il campionato è duro e ogni impegno va preparato al massimo. Nelle ultime stagioni il livello della Serie B si è alzato sempre di più, e lo si vede dal fatto che non c’è una singola partita che puoi prendere sottogamba perché poi vinci lo stesso. Ogni domenica bisogna lottare. In questi dieci giorni di allenamento senza giocare abbiamo lavorato con maggiore intensità sulle cose che già facevamo, cercando di correggere le sbavature e gli errori. Ci siamo concentrati sui dettagli. A Desio dovremo essere bravi a fare il nostro gioco, mettere il corpo, e rispettare il piano partita che abbiamo preparato. Soprattutto, dobbiamo difendere, perché poi in attacco i canestri arrivano”.