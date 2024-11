Rugby Serie A, trasferta sarda per il Piacenza Rugby che vuole tornare a correre

Nella sesta giornata del campionato di serie A girone 2 il Piacenza Rugby è ospite dell’Amatori Alghero: calcio d’inizio oggi, domenica 1° dicembre, alle 14.30.

Dopo aver bagnato il debutto nella nuova categoria con tre vittorie, la squadra biancorossa è incappata in due sconfitte di fila per mano delle due avversarie parmensi del girone, Noceto e Parma: ora cercherà di aggiungere altri punti in una classifica che la trova al quinto posto con 13 punti. L’Alghero insegue ad un solo punto di distanza avendo a bilancio due vittorie piene a spese di Monferrato e Amatori Union Milano, oltre a due punti di bonus raccolti contro Settimo Torinese e Cus Milano.