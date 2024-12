D’Agostino (Piacenza): “Ritroviamo dignità nell’indossare questa maglia”

“Il primo obiettivo è quello di riacquisire dignità nell’indossare la maglia del Piacenza, che non merita ovviamente prestazioni come quella offerta domenica scorsa a Forlì”. Ha utilizzato toni decisi e perentori Stefano D’Agostino, il “figliol prodigo” tornato da pochi giorni in via Gorra dopo l’addio estivo e la parentesi poco fortunata alla Nocerina. “Avevo offerte da squadre che stanno lottando per salire in Serie C, ma la possibilità di aiutare una squadra e una società dove sono stato bene e alla quale mi sono legato fortemente, ha rappresentato stimolo che mi ha fatto propendere per questa decisione. L’aspetto mentale purtroppo è il vero problema di questa squadra, ma voglio dare il mio contributo per uscirne. Già con il Riccione dovremo calarci nel clima da battaglia”. La crisi del Piace in Serie D rappresenta dunque tema di difficile interpretazione, meno complicato stabilire i problemi di un Fiorenzuola molto attardato in graduatoria e in zona playout proprio con i biancorossi: le lacune tecniche e fisiche, fino ad ora hanno impedito a mister Cammaroto di sfruttare un’organizzazione tattica più che discreta: “Possiamo dare molto di più – ha detto ieri in tv, il portiere piacentino Filippo Ansaldi -: la dimostrazione è arrivata dal secondo tempo offerto con un Ravenna nettamente superiore, ma che ha trovato pane per i suoi denti nei secondi 45 minuti. Da quel secondo tempo, noi dobbiamo ripartire per risollevarci”. Il laureando estremo difensore, a breve il “pezzo di carta” in Scienze Politiche, è riemerso dalla naftalina dopo uno stop di oltre un anno: “Non mi andava di accettare proposte da categorie inferiori e ho avuto poi la fortuna di trovare l’offerta del Fiorenzuola: ho una gran voglia di dimostrare anche la Serie D”. Anche con il Lentigione, Ansaldi sarà tra i pali vista l’indisponibilità dell’infortunato Gilli che potrebbe rientrare tra due settimane, dopo le cure mediche alla spalla destra.

Chiusura di trasmissione dedicata al calcio dilettantistico: tanti gol e gli highlithts delle principali partite del weekend (si possono rivedere nella sezione on-demand del sito), ma anche i rappresentanti di una Bobbiese tornata ambiziosa nel campionato di Promozione. A mister Dario Bongiorni e all’esperto centrocampista Lorenzo Fagioli, il palcoscenico di via Benedettine.