La crisi di Piace e Fiorenzuola a Zona Calcio: ospiti Ansaldi, D’Agostino e la Bobbiese

Continua il momento nero delle squadre piacentine di Serie D, con il Piacenza umiliato a Forlì e il Fiorenzuola superato in casa dal Ravenna. Entrambe si trovano incredibilmente in zona play out, ma soprattutto sembrano in preda a una crisi di gioco e di risultati che sembra non incontrare alcuna soluzione.

Se ne parlerà questa sera in apertura di Zona Calcio

Oltre alle analisi e ai commenti degli ospiti in studio (Stefano D’Agostino per il Piacenza, Filippo Ansaldi del Fiorenzuola), un attento sguardo sarà rivolto anche al mercato che si apre proprio oggi e che si prospetta molto movimentato tanto per i biancorossi, quanto per i rossoneri.

Nell’ultima parte della trasmissione, spazio ai campionati dall’Eccellenza alla Terza categoria, con immagini e gol di tante partite. Ospite una delegazione della Bobbiese, che sta facendo molto bene in Promozione.

