L’Assigeco se la gioca, ma nell’ultimo quarto è Forlì ad avere la meglio

Non è sufficiente una prestazione gagliarda e a tutto cuore per l’Assigeco Basket Piacenza, uscita sconfitta per 88-82 dalla trasferta sul campo di Forlì.

I biancorossoblu hanno approcciato bene la contesa, lottando ad armi pari, per poii pagare carissimo un avvio di quarto periodo dove ci sono voluti poco più di cinque minuti per trovare il primo canestro dal campo, con il grande ex Davide Pascolo che ha trascinato i romagnoli al successo con 15 punti e quattro stoppate, che hanno reso poi vani tutti i tentativi di rimonta piacentina nel finale.

Per l’Assigeco, a cui non sono bastati i 20 punti di Bradford, la doppia doppia da 18 punti e 10 rimbalzi di Grimes e i 16 punti di Bartoli, si materializza così la quarta sconfitta consecutiva in campionato, che mantiene la squadra di coach Manzo all’ultimo posto a -4 dalle avversarie più vicine.

Prossimo impegno per l’Assigeco sabato alle 18.00 al Palabanca contro la Fortitudo Bologna.

UNIEURO FORLÌ 88 ASSIGECO PIACENZA 82

(21-24, 46-42, 65-63)