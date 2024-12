Tino Parisi al Fiorenzuola: domani primo allenamento con la maglia numero 3

Il Fiorenzuola ha acquisito Tino Parisi fino al 30 giugno 2026. “Classe 1995, Parisi è un difensore di grande esperienza e qualità, capace di abbinare solidità difensiva e proiezione offensiva” – si legge nel comunicato della società.

Dopo aver militato in diverse squadre di prestigio e maturato una significativa esperienza nei campionati professionistici italiani, con 11 presenze in Serie B con la maglia del Catania nella stagione 2014/2015 e 210 presenze complessive in Lega Pro con le maglie di Livorno, Piacenza, Catania, Sicula Leonzio e Siracusa, Parisi in questa stagione ha disputato 12 presenze con la maglia del Ragusa Calcio in Serie D Girone I.

Parisi, che ha scelto di indossare la maglia numero 3 nella sua avventura in rossonero, sarà a disposizione di Mister Vincenzo Cammaroto a partire dalla seduta di allenamento di domani, 3 dicembre, a Fiorenzuola.