L’ex campionessa Giorgia Bronzini a Zona Sport: “Ora sono io a coltivare i talenti”

La “maga” è pronta a crescere i talenti del domani. Nuova vita per l’ex ciclista Giorgia Bronzini, ospite a Zona Sport su Telelibertà dove ha stilato un bilancio del suo primo anno da direttore sportivo della squadra americana Human Powered Health.

“Ho trovato una realtà che aveva bisogno di rilancio nel settore femminile e provare a raggiungere qualche obiettivo di crescita – ha raccontato – le esperienze precedenti mi hanno permesso di guardare le cose più a lungo termine, per la prossima stagione abbiamo già deciso di confermare i migliori elementi e potenziare il settore dei pistard per fare un ulteriore salto di qualità. Per quanto mi riguarda, spero di continuare ad avere questo splendido rapporto con le ragazze”.

Una di loro è un’altra piacentina, Silvia Zanardi, che si è detta “davvero contenta di essere passata a questo team con il quale ho già conquistato una vittoria in Francia. Giorgia è stata fondamentale nel supportarmi, il mio sogno è di poter partecipare un giorno alle Olimpiadi”.

Spazio poi a due novità per Zona Sport. La prima è il body building con il campione europeo Mister Universo “natural” Matteo Canni e Isabella Silva, passata recentemente al professionismo nella categoria “bikini”.

“Un’esperienza bella e gratificante, dopo aver vinto gli italiani ora è arrivato questo titolo a Budapest – le parole di Canni – ora vorrei proseguire su questa strada e partecipare a qualche gara americana come l’Olympia Natural a Las Vegas”.

Silva ha “sfidato” i pregiudizi che vogliono il body building solo per i maschi: “La mia categoria c’è da poco proprio per avvicinare le ragazze a questo mondo, io stessa ho provato per curiosità e in seguito è diventato il mio primo obiettivo per ottenere risultati. Il mio prossimo passo è cercare di qualificarmi per miss Olympia, sarebbe il massimo”.

Seconda new entry la pole dance con l’insegnante della Poleflex Asana Academy

Viviana Tosca e l’atleta Giorgia Verduci. “Ho iniziato in questa realtà nel 2019 raggiungendo ottimi traguardi – le parole di Tosca – quello che mi colpisce di più della pole dance è che permette di fare gruppo e avere sicurezza in se stessi”, Verducci conferma: “Si acquisisce maggiore consapevolezza, ho iniziato da poco e voglio assolutamente partecipare a gare agonistiche”. Le ragazze di Poleflex apriranno con un evento di pole dance il memorial della Boxe Piacenza dedicato a Bruno Orsi: la data da segnare sul calendario è il 15 dicembre (dalle ore 16) al palazzetto dello sport di via Alberici.