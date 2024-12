Piacenza e lo scherma, nel weekend il ricordo di Lambo e i regionali di Spada

Fine settimana all’insegna dello scherma con Piacenza che grazie all’impegno e alla passione del circolo Pettorelli si conferma punto di riferimento di livello nazionale. Il palazzetto di via Alberici ospita nella giornata di sabato 7 dicembre l’evento realizzato in memoria di Lamberto Curatolo, atleta biancorosso morto prematuramente nel giugno del 2023 e nella giornata di domenica 8 l’undicesima edizione del campionato regionale di spada a squadre al quale sono iscritte 20 formazioni maschili e 12 femminili provenienti da tutta l’Emilia-Romagna

la giornata in ricordo di lamberto curatolo

Sabato 7 dicembre dalle 9.30 al palazzetto dello sport in via Alberici 3 a Piacenza, si terrà il “Trofeo Lambo“, la gara del circuito di allenamento interasala Minions, organizzato dall’Asd Circolo della scherma “G. Pettorelli”: una giornata dedicata al ricordo dell’amico Lamberto Curatolo, per gli amici “Lambo”, scomparso per un malore improvviso all’età di 57 anni nel giugno del 2023.

“Sono sempre molto emozionato di parlare di questo evento – le parole di Francesco Matteo Curatolo, figlio di Lamberto Curatolo, che ricorda con commozione -. È già il secondo anno dopo il successo dell’anno scorso: avevamo ipotizzato questa gara come un trofeo a coppie, una tipologia di gara che a mio papà stava molto a cuore”. “Quest’anno – continua Francesco Matteo Curatolo, anche lui atleta biancorosso – abbiamo deciso di aprire questo evento anche alle categorie più giovani, con una gara dedicata al circuito Minions. I più piccoli saranno impegnati in quattro categorie diverse. – ha continuato Curatolo -. Mio papà sarebbe molto orgoglioso, anche perchè dal punto di vista sportivo ha seguito tutte le mie gare ed è stato un incredibile supporto per me”.

il torneo di spada a squadre

Domenica 8 dicembre la giornata sarà dedicato al torneo del campionato regionale di spada a squadre. La gara si terrà nel palazzetto del sport e inizierà alle 9. Ai migliori atleti verranno consegnati l’undicesimo trofeo Spezia di spada maschile, il terzo trofeo lift-tek elecar di spada femminile e la coppe Bernardelli e Polidoro.

“Avremo 20 squadre maschili provenienti da tutta l’Emilia-Romagna e 12 femminili. Saranno due le squadre in rappresentativa del circolo Pettorelli, A e B, che parteciperanno al campionato regionale – ha spiegato il vicepresidente del circolo Pettorelli Carlo Polidoro -. Dal punto di vista organizzativo siamo molto efficienti: il numero di squadre partecipanti consentirà di rispettare la tempistica che abbiamo programmato. Per quanto riguarda le aspettative, l’assenza di Bonelli e Perini potrebbero condizionare negativamente il risultato rispetto allo scorso anno. Confidiamo comunque nel valido apporto degli atleti che abbiamo iscritto”.

A partecipare alla presentazione dell’evento in Comune anche Mario Dadati, assessore allo Sport del comune di Piacenza, Robert Gionelli, delegato provinciale Coni Piacenza e Cesare Masina, consigliere comitato regionale Emilia-Romagna.