Secondo rinforzo invernale per il Piacenza: arriva il difensore Zucchini

Secondo arrivo nel mercato invernale per il Piacenza calcio: si tratta di Gianluca Zucchini, proveniente dal Corticella. Il difensore ha firmato un contratto che lo legherà ai colori biancorossi fino al 30 giugno 2025.

Dopo Stefano D’Agostino, nuovo innesto, quindi, per la rosa di mister Stefano Rossini, alla prese con un momento difficilissimo: il Piace, infatti, nonostante un mercato estivo importante e l’obiettivo dichiarato di vincere il girone D di Serie D, si trova incredibilmente in zona play out.