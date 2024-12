Zona Sport, focus ciclismo: Giorgia Bronzini e Silvia Zanardi ospiti a Telelibertà

Ciclismo femminile in primo piano questa sera, 3 dicembre, a Zona Sport, in onda su Telelibertà come ogni martedì dalle 21.00. Ospite d’onore del salotto del conduttore Marcello Tassi sarà la “maga” Giorgia Bronzini, ds della Human Powered Health, insieme alla ciclista Silvia Zanardi reduce dal primo anno proprio con il tram americano.

Poi, spazio a due novità per la prima volta nel programma: il body building con il giovane campione Matteo Cammi e con Isabella Silva che ha recentemente compiuto il passaggio nel professionismo. Infine, spazio alla pole dance con l’insegnante Viviana Tosca e l’atleta Giorgia Verducci.

A seguire, l’appuntamento di chiusura del programma con “Zona Fitness” in collaborazione con Acrobatic Fitness e Tennis Club Borgotrebbia: al suo interno saranno contenuti consigli, esercizi e preziose informazioni su alimentazione e fisioterapia legati proprio a una specifica disciplina.

Le puntate di Zona Sport si possono rivedere nella sezione On Demand del sito www.liberta.it.