Coppa, Piace senza tifosi a Sant’Angelo per riscattare la figuraccia di domenica

Dopo l’umiliazione di domenica, il Piacenza calcio torna in campo oggi, mercoledì 4 dicembre, nella partita di Sant’Angelo, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Si gioca alle 15, ma i tifosi piacentini non potranno andare allo stadio: la vendita dei biglietti è riservata ai residenti nella provincia di Lodi. Questo per evitare che si possano riaccendere lontane scintille fra le due tifoserie. Probabilmente un eccesso di prudenza.

Non ci sarà Manicone, che si è infortunato domenica a Forlì e che nei prossimi giorni si sottoporrà agli esami strumentali per stabilire la reale intensità del danno. Sarà indisponibile anche per la delicatissima sfida casalinga di campionato con il Riccione, che nel frattempo ha cambiato proprietà: ora è nelle mani di un gruppo romano.

Chi vincerà la sfida di Sant’Angelo affronterà nei quarti la vincente di Saluzzo-Lavagnese: prospettiva certo non troppo stimolante, almeno per noi. Una partita, quella odierna, che potrebbe sembrare solo una seccatura, ma che potrà avere qualche effetto benefico per il Piace: quello di mantenere alta la tensione, di mettere alla prova capacità di corsa e intensità, due dei tanti aspetti deficitari emersi fino ad ora.