Rugby Lyons, Cuminetti convocato in Nazionale U23 per la sfida alla Scozia

Federico Cuminetti torna ad indossare i colori azzurri: il giovane trequarti della Sitav Rugby Lyons è stato convocato per la prossima sfida della Nazionale Italiana U23, allenata dal commissario tecnico German Fernandez, che scenderà in campo sabato 14 dicembre a Edimburgo contro la Selezione Emerging Scotland, che raccoglie i migliori talenti U23 scozzesi.

Cuminetti non è nuovo ai colori azzurri, avendo seguito tutta la trafila delle Nazionali italiane giovanili, compreso una Coppa del Mondo U20 e due Europei con la Nazionale 7s nelle ultime stagioni. Nella scorsa annata, Cuminetti era già sceso in campo con la Nazionale U23 nella vittoria degli azzurrini contro i pari età dell’Irlanda nel gennaio 2024, marcando anche una meta.

Federico è uno dei più importanti talenti usciti dal vivaio bianconero negli ultimi anni: oltre ad aver vestito le maglie giovanili azzurre ha anche esordito in prima squadra giovanissimo, a 18 anni, segnando una meta nel suo esordio a Colorno. Nonostante i soli 22 anni, Cuminetti è uno dei leader della squadra, e anche in questa stagione ha consolidato il proprio ruolo: dopo aver saltato l’inizio di campionato per un infortunio, è partito da titolare nelle ultime quattro partite dei Lyons, ricoprendo anche il ruolo di capitano per la prima volta in carriera nella sfida di Coppa Italia a Colorno.

Il trequarti bianconero ha così commentato la convocazione ricevuta: “è stata una bella sorpresa, non mi aspettavo di essere convocato visti anche i miei recenti problemi fisici. Vestire la maglia azzurra è sempre un onore, e avere la possibilità di vivere un raduno e una trasferta insieme a un gruppo che conosco sarà un’esperienza magnifica che voglio godermi a pieno. Ringrazio lo staff tecnico e il ct Fernardez, che dopo avermi convocato l’anno scorso ha deciso di confermare la mia presenza in questa selezione, e voglio ripagare al massimo la fiducia riposta in me. Sarà una partita sentita, tra due squadre giovani e con voglia di mettersi in mostra, non vedo l’ora di scendere in campo.”

La sfida tra Emerging Scotland e Italia U23 è in programma sabato 14 dicembre allo Hive Stadium di Edimburgo, casa delle nazionali giovanili scozzesi e sito affianco dello storico “Murrayfield”, stadio dove la nazionale scozzese gioca nel Sei Nazioni. Gli Azzurrini si ritroveranno agli ordini del ct German Fernandez lunedì 9 dicembre presso Treviso per iniziare il raduno di preparazione.