Galleana e Baia del Re regni del crossfit: “Provate le attrezzature per star bene”

Il parco della Galleana e l’area verde della Baia del Re sono stati dotati di attrezzi per l’allenamento calistenico, disciplina sempre più in voga perché permette di aumentare il proprio benessere senza dover per forza andare in palestra.

A consigliarci di usarli più spesso è proprio un “re del calisthenics” come Erik Barsi, atleta professionista e insegnante certificato. Giusto qualche giorno fa ha tenuto un open day approfondito di calisthenics alla CrossFit Piacenza invitato dal titolare Riccardo Bassani, due ore intense servite ai partecipanti per avere qualche dritta su come migliorare il proprio piano di allenamenti.

In Italia c’è anche un circuito di gare che ha aperto la strada all’agonismo, come ha spiegato Barsi “io stesso ne ho fatta una di recente in Puglia, era di livello internazionale e ha richiamato atleti da tutta Europa. Per questo è uno sport che vedremo in costante crescita, ma soprattutto grazie alla passione di ragazzi come quelli che ho incontrato qui a Piacenza: lo sport non morirà mai proprio grazie a loro”.

Ma si può fare ancora di più nel nostro territorio, per esempio “organizzando più eventi o show che mettano in mostra tutta la bellezza della disciplina in sé. Non solo, ho visto che di recente sono stati allestite postazioni per calisthenics in alcune aree verdi e i piacentini le dovrebbero usare di più”.