Fornaroli vola in F2, debutto a 8 decimi dalla pole position. Oggi la Sprint Race

Debutto con tredicesimo tempo nelle qualifiche per Leonardo Fornaroli, che ieri mattina ha segnato il proprio esordio assoluto in Formula 2 sul circuito di Yas Marina (Abu Dhabi) con il team Rodin nell’ultima gara della stagione 2024, mentre nella prossima vivrà appieno la categoria con l’Invicta Virtuosi dopo la vittoria nei mesi scorsi della Formula 3.

L’”assaggio” del piano superiore è stato positivo per il ventenne piacentino, che ha iniziato a prendere confidenza con la Dallara in ogni suo aspetto. Alla fine, su 22 piloti è risultato il tredicesimo, con un tempo a 8 decimi dalla pole position.

prima volta assoluta

“Era la prima volta in assoluto racconta Fornaroli – che usavamo le gomme super soft, mi sono adattato abbastanza in fretta. Con il primo set di gomme nuove andavamo molto bene, poi purtroppo con ultimo set ho sempre trovato un po’ di traffico prima di partire nel giro lanciato, quindi le gomme non erano mai molto in temperatura. Questo ha penalizzato un po’ il cronometro, così come l’ultimo settore della pista, una parte molto guidata e dove essendo la mia prima volta faccio ancora un po’ fatica e manca ancora un po’ di confidenza. Per essere la prima qualifica in Formula 2, comunque, non è stata male”.

Oggi la Sprint Race

Oggi Leonardo partirà dalla tredicesima posizione nella Sprint Race, in programma dalle 13,15 alle 14 italiane (orario locale tre ore in più), con 23 giri previsti del circuito di Yas Marina che misura 5 chilometri e 281 metri, con una prova totale di poco più di 121 chilometri. Domani (domenica), infine, la Feature Race (ore 10,25 in Italia) con 33 giri e poco più di 174 chilometri. Altri due giorni, dunque, tutti da vivere per Leonardo Fornaroli, che per la prima volta vede il momentaneo apice della sua brillante carriera. Emozioni e adrenalina, ma anche preziosa esperienza in vista del 2025 dove a tutti gli effetti sarà un pilota di Formula 2.