Rugby, il Trofeo Concarotti a Cristopher Baas: ospite speciale il ct della Nazionale

Un ospite speciale per l’edizione 2024 del Trofeo Concarotti, organizzato come ogni anno dall’Old Rugby Piacenza: il ct della Nazionale italiana di rugby Gonzalo Quesada – a cui è stato successivamente consegnato il premio “Old destinato a personalità della Nazionale azzurra – ha impreziosito la tradizionale festa dedicata soprattutto ai giovani talenti della palla ovale piacentina.

Durante il pranzo di gala sono stati quindi consegnati gli altri due premi principali:

il Trofeo Concarotti (che premia “il miglior giocatore delle giovanili piacentine nella stagione 2023-2024”) se l’è aggiudicato Cristopher Baas, rugbista dei Lyons e della Nazionale Under 19. Il premio “Grigioni” dedicato a chi ha favorito la crescita del rugby è invece andato all’ex gloria del Piacenza Rugby, Fabio Dodi.