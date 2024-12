Basket Serie B, per Bakery e Fiorenzuola scatta oggi un periodo di fuoco

Un match ad alta tensione da non fallire. L’ambiente Fiorenzuola Bees è focalizzato sull’incontro di oggi, domenica 8 dicembre, dove alle 17 al PalArquato (un’ora prima dell’orario standard) la squadra di coach Dalmonte sfiderà la Virtus Ragusa nella quindicesi-ma giornata del girone A di serie B nazionale maschile. In palio, due punti pesantissimi per la lotta salvezza: i siciliani (ultimi a 4 punti con Crema), proveranno l’aggancio ai valdardesi (quart’ultimi a braccetto con Saronno a quota 6), che viceversa vorranno portarsi a +4. La squadra del presidente Alberti vuole rilanciare un cammino fin qui negativo (3 vittorie e 11 sconfitte), con la striscia nera alimentata da cinque ko a fila nei più recenti impegni;

Rigenerata dalla vittoria esterna a Desio, la Bakery Basket Piacenza fa ritorno al PalaFranzanti, aprendo il ciclo di ferro (sei match in 21 giorni) con la sfida in programma oggi, domenica 8 dicembre alle 18.00, contro Andrea Costa Imola. I romagnoli fanno parte del gruppo di squadre a 16 punti che condivide il sesto posto, mentre la squadra di Salvemini è sest’ultima a quota 10, pur con un minor numero di gare giocate.

Il tour de force poi proseguirà con il recupero di Agrigento (11 dicembre), la trasferta a Fidenza (15 dicembre), l’altro recupero con Lumezzane (18 dicembre), la sfida casalinga con Faenza (22 dicembre) e infine la trasferta a Vicenza (29 dicembre) per un finale di 2024 scoppiettante.