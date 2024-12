Fornaroli, il primo weekend in Formula 2 si chiude con il 13esimo posto

Si chiude con un tredicesimo posto perfetto in termini di regolarità il primo week end della carriera in Formula 2 per Leonardo Fornaroli, pilota piacentino che ha debuttato nell’ultimo Gran Premio della stagione a Yas Marina (Abu Dhabi) vestendo i colori del Team Rodin in una categoria che nel 2025 lo vedrà protagonista fisso con l’Invicta Virtuosi.

Tredicesimo tempo in qualifica venerdì, undicesimo al traguardo sabato nella Sprint Race e nuovamente tredicesima posizione questa mattina nella Feature Race che decideva i giochi della stagione e che è stata vinta da Joshua Dürksen (Aix) davanti a Gabriel Bortoleto (Virtuosi) – “re” della Formula 2 2024 – e a Victor Martins (quarto).

Per il pilota piacentino è stata una gara molto importante per imparare tante cose nuove di questa categoria.

Sullo stesso circuito di Yas Marina, da mercoledì a venerdì Fornaroli sosterrà i test ufficiali post-season, questa volta con la Virtuosi, potendo così mettere a punto sensazioni e sviluppare concetti con quello che sarà il suo team del prossimo anno in categoria.