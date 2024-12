Gas Sales a Perugia per fare l’impresa: per il quarto posto serve una vittoria

Un autentico Everest da scalare. È la sensazione con la quale la Gas Sales Bluenergy Piacenza scenderà oggi, domenica 8 dicembre con fischio d’inizio alle 15.30, sul campo della fortissima capolista Perugia, unica squadra ancora imbattuta in Superlega.

Battere gli umbri nel fortino del PalaBarton è un’impresa che ai biancorossi, su cinque incroci nella stagione regolare, sin qui non è mai riuscita.

A rendere ancora più difficoltosa la scalata il fatto che la squadra di Andrea Anastasi (complice il 3-0 di Verona ai danni di Taranto che ha visto gli scaligeri scavalcare in classifica proprio i biancorossi) è obbligata a vincere per chiudere il girone d’andata tra le prime quattro e disputare i quarti di finale della Coppa Italia tra le mura amiche. Portare la contesa al tie break, quindi, non basterà: servono infatti almeno due punti per completare la missione.

IL MOMENTO IN CASA GAS SALES

La vittoria della scorsa settimana contro Grottazzolina ha concesso un po’ di respiro agli abbacchiati polmoni biancorossi, messi a dura prova da un ciclo di fuoco che li ha visti “sanguinare” contro Civitanova, Trento e Verona: tutte dirette concorrenti che ora precedono Piacenza in classifica. Timidi ottimismi filtrano dall’uscio dell’infermeria, da dove Simon (migliore in campo domenica scorsa) e Kovacevic (ancora non al top della condizione, ma che oggi potrebbe partire dal primo minuto) sono finalmente usciti dopo settimane di convalescenza.

Per rivedere in campo Mandiraci, anch’egli fuori dai giochi ormai da una ventina di giorni, bisognerà invece attendere ancora un po’.

Se non altro, alla Gas Sales in questo momento e al cospetto di tale avversario è lecito richiedere una prova intrisa di carattere e orgoglio, per dimostrare che – dopo un periodo buio e decisamente poco fortunato – nell’imminente girone di ritorno e in Coppa Italia, con tutti gli effettivi a disposizione, la musica sarà diversa.

ROMANÒ CI CREDE

Una cosa è sicura: Piacenza non potrà permettersi cali di attenzione, né tantomeno colpi a vuoto a cominciare dal servizio. “Aggredire” con una battuta efficace la squadra allenata da Angelo Lorenzetti (prima della classe anche in questo fondamentale con ben 86 ace registrasti sin qui) sarà una delle possibili chiavi per scardinare il quasi perfetto ingranaggio della macchina umbra. Servizio che è una delle caratteristiche principali di Yuri Romanò, colonna portante del gioco piacentino e chiamato anch’egli a tornare sui propri standard abituali. Proprio il bomber della Nazionale azzurra ha suonato la carica alla vigilia di questa importante trasferta: “In questo campionato – ha spiegato – abbiamo già dimostrato di poter giocare bene e di creare grattacapi a chiunque. Affrontiamo una squadra che nelle ultime stagioni si è rivelata la più forte e che anche quest’anno è la favorita non solo per lo scudetto. Ci attende una partita tosta, ma allo stesso tempo anche molto bella da giocare. Difficile trovare punti deboli dei nostri avversari: forse giocano con un po’ meno di continuità rispetto al solito, qualche set tendono a lasciarlo per strada. Dovremo essere bravi ad approfittare di questi momenti, rammentando che in battuta e a muro Perugia non è seconda a nessuno”.