Recino-gol e il Piacenza torna a vincere in D dopo quasi due mesi: 1-0 allo United Riccione

Un piccolo raggio di sole dopo una lunga tempesta. Il Piacenza torna al successo in campionato che mancava da quasi due mesi (13 ottobre, 4-0 al Prato) e lo fa con un 1-0 al Garilli contro lo United Riccione, in quello che era diventato un vero e proprio scontro diretto per la salvezza. Biancorossi che restano in zona playout ma agganciano gli stessi romagnoli a quota 17 punti. Per il secondo successo della settimana dopo il 3-0 al Sant’Angelo in Coppa, decisiva la rete di Recino con un colpo di testa sull’assist di Ruiz al quarto d’ora della ripresa. Grande prova di D’Agostino, ma anche di Corradi e Zucchini, quest’ultimo arrivato dal Corticella e subito protagonista come centrale difensivo nel 3-5-2 varato da Rossini, che ha dato maggiore solidità alla squadra. In panchina per 90′ minuti capitan Silva, Iob e Mauri.

Avvio in salita

Nel primo tempo, il primo brivido è stato per i romagnoli, con l’esterno Napolitano a provare il mancino, alto di poco. La reazione biancorossa con il cross dalla sinistra raccolto da Napoletano, che non è però riuscito a colpire da pochi passi. Gol annullato per lo United Riccione poco dopo: fuorigioco di Napolitano, autore della rete, sul pallone raccolto dall’errore di Del Dotto.

Il Piacenza prende così coraggio e prova ad aumentare il ritmo: Corradi imbuca per Ruiz che serve Santarpia, il centrocampista viene murato sul tiro ravvicinato a botta sicura. Le chance successive arrivano da calcio d’angolo, prima con la debole girata di Recino e poi con i tentativi di Bachini, sia di testa sia in mischia, sempre sugli assist di D’Agostino, che a fine primo tempo si mette poi in proprio e sfiora il vantaggio con un destro dal limite.

Decide Recino

Santarpia si conferma spina nel fianco della difesa ospite anche in avvio di ripresa, quando di testa va vicino all’1-0 sul cross di Napoletano. L’equilibrio regge fino al 61’: D’Agostino porta Ruiz al cross dopo un grande contropiede e Recino buca Kiri con un bel colpo di testa per il sesto centro del suo campionato. I biancorossi legittimano il vantaggio con buone avanzate offensive, ma concedono un paio di occasioni pericolose agli attaccanti Mbakogu e Sollaku (tiri fuori). Resiste però la vittoria di misura del Piacenza, che ora è atteso dalla trasferta in casa della capolista Tau Altopascio di domenica 15 dicembre.

Il tabellino di Piacenza-United Riccione 1-0

Piacenza (3-5-2): Franzini; Somma, Zucchini, Del Dotto; Napoletano, Santarpia (17’ s.t. Andreoli), Bachini (36’ s.t. Muhic), Corradi, Ruiz; Recino, D’Agostino (33’ s.t. Sartore). All. Rossini. Panchina: Morosoli, Mauri, Iob, Silva, Delmiglio, Mantegazza.

United Riccione (4-3-3): Kiri; Pericolini, Russo, Lisari (17’ s.t. Mazzasoma), Santoni; Likaxhiu (26’ s.t. Tentoni), Ricozzi (43’ s.t. Fontana), Diambo; Napolitano (17’ s.t. Mbakogu), Sollaku, Vacca (26’ s.t. Carbonara). All. Beoni. Panchina: Bulgarelli, Madonna, Gaffuri, Bontempi.

Arbitro: Polizzotto di Palermo.

Rete: 16’ s.t. Recino.

Note: ammoniti Santarpia, Corradi, Del Dotto, Bachini, Tentoni, Pericolini. Angoli 7-0. Recupero 1’-4’. Spettatori 300 circa.