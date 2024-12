Rugby: i Lyons provano il colpo in casa di Mogliano, Piacenza in casa con Torino

Dopo un ciclo di tre partite casalinghe la Sitav Rugby Lyons torna a giocare in trasferta, con la sfida in programma oggi, domenica 8 dicembre alle 14.30, allo stadio “Quaggia” di Mogliano. Scontro diretto da non fallire assolutamente per i bianconeri, ancora a secco di punti in questa stagione e che affrontano la squadra che li precede in classifica.

In Serie A, invece, il Piacenza Rugby (al momento a metà classifica) sempre oggi alle 14.30 ospiterà al Beltrametti la terza forza del torneo, Rugby Torino.