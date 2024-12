Rugby, nella tempesta di Mogliano i Lyons strappano un pareggio

I Lyons strappano un pareggio a Mogliano, conquistando i primi punti in campionato. Una partita giocata in condizioni proibitive sia per il meteo che per il terreno di gioco ha visto le squadre equivalersi in possesso, errori e superiorità, con i Lyons maggiormente incisivi nel primo tempo e il Mogliano arrembante nella ripresa. Alla fine tutti i punti arrivano dalla piazzola, con due calci per parte per Russo e Ferrarin che fissano il risultato sul 6-6.

LA GARA

Il primo sussulto della gara è dei Lyons, che marcano dopo 3’ con Minervino, ma la meta è cancellata per un fallo in attacco. Le condizioni meteo impediscono lo sviluppo di azioni offensive efficaci, e per sbloccare il punteggio bisogna attendere il 12’, quando Russo centra i pali con un calcio piazzato. I Lyons sono bravi a sfruttare il vento a favore per portarsi in attacco con il gioco al piede di Russo: dopo una serie di mischie a ridosso della linea di meta del Mogliano i Lyons optano per il calcio piazzato, ancora realizzato dal numero 10 bianconero. La mischia dei Lyons sale di colpi e mette in croce gli avversari, portando i bianconeri in attacco, ma un paio di errori di manualità dovuti al meteo non permettono di marcare punti. Il Mogliano si fa vedere in attacco al 32’, risalendo il campo sfruttando due calci di punizione, ma Portillo sventa il pericolo rubando un pallone in touche. Nel finale di frazione il vento torna a soffiare intensamente, rendendo ogni pallone una lotteria: i Lyons sono in difficoltà a gestire il possesso e Mogliano trova un paio di calci che permettono di risalire il campo. Al 37’ Ferrarin prova la via dei pali sbloccando il punteggio per i suoi con i primi tre punti della gara. Sull’ennesimo in avanti sfuma l’ultima occasione del primo tempo per i Lyons, con le squadre che vanno negli spogliatoi sul 3-6.

LA RIPRESA

A inizio ripresa si gioca poco, con tante interruzioni ed errori gestuali dovuti al meteo. La prima sortita offensiva è per il Mogliano, che viene fermato però da un “tenuto” firmato da Bance. Rispondeono i Lyons con Cuminetti che vola in meta al 50’, ma l’arbitro annulla per pallone non rilasciato a terra nonostante le proteste legittime dei bianconeri. Mogliano si riporta in attacco, con i Leoni che sono costretti al fallo e regalano l’occasione per pareggiare al 53’: Ferrarin ringrazia e aggiunge tre punti dalla piazzola. La parte centrale della ripresa è ancora spezzettata e con tanti errori. La svolta arriva al 65’, con un cartellino giallo mostrato ad Alessio Dabalà per un placcaggio alto in zona difensiva. Al 72’ Ferrarin prova la via dei pali, ma il calcio esce alla destra dei pali e si resta in parità. Nel finale è ancora il Mogliano a provarci, ma l’ultima rimessa laterale è rubata da Cissè: Bruno esce dal campo e pone fine all’incontro con un pareggio.

LE PROSSIME SFIDE

Due punti che smuovono la classifica e danno un’iniezione di fiducia importante per i Lyons, che concluderanno il girone di andata con le sfide al Vicenza in casa e con la Lazio in trasferta, le due squadre più vicine in graduatoria agli uomini di Urdaneta e Paoletti. Prima di tornare in campo in campionato, i Leoni ospiteranno proprio i Rangers Vicenza nella quarta giornata di Coppa Italia al Beltrametti, in programma sabato 14 dicembre

SERIE A ELITE VII giornata

Mogliano Veneto Rugby vs Sitav Rugby Lyons 6-6 (3-6)

Marcatori: pt. 13′ cp. Russo (0-3); 22′ cp. Russo (0-6); 37′ cp. Ferrarin (3-6);

st. 60′ cp. Ferrarin (6-6);

Mogliano Veneto Rugby: Drago; Dal Zilio (Cap.), Zanandrea, Vanzella (56′ Passarella), Scalabrin; Ferrarin, Garbisi (47′ Casilio); Kingi, Finotto (61′ Pontarini), Pettinelli (56′ Brevigliero); Baldino, Carraro; Ceccato N. (47′ Gallorini), Stefani (47′ Gasperini), Pisani (47′ Gentile)

all.: Umberto Casellato

Sitav Rugby Lyons: Castro; Gaetano (64′ Nakov), Cuminetti, Rodina (25′ Pasini), Bruno (cap); Russo, Dabalà; Portillo, Bance, Moretto (46′ Cissè); Bur (61′ Ruiz), Salvetti; Torres (56′ Carones), Minervino (75′ Maggiore), Libero (50′ Acosta)

all: Urdaneta

Arb. Daniele Pompa

AA1 Merli, AA2 Giurina

Quarto Uomo: Righetti

TMO: Tomò

Cartellini: 66′ Giallo Dabalà (Sitav Rugby Lyons)

Calciatori: Ferrarin 2/3 (Mogliano Veneto Rugby); Russo 2/2 (Sitav Rugby Lyons)

Note: Pomeriggio coperto, ventoso e piovoso, temperatura 9° C., terreno di gioco appesantito, spettatori circa 600.

Punti conquistati in classifica: Mogliano Veneto Rugby 2; Sitav Rugby Lyons 2

Player of the Match: Gaspar Russo (Sitav Rugby Lyons)