Il rilancio del Piacenza e il nuovo stop del Fiorenzuola stasera a Zona Calcio

I primi segnali di rinascita sono sbocciati ieri dal fango dello stadio Garilli, con il Piacenza che a fatica ha superato di misura lo United Riccione per ricominciare la risalita in classifica. Situazione che resta comunque ancora molto complicata, con i biancorossi in zona play out nonostante i tre punti.

Sta addirittura peggio il Fiorenzuola, sconfitto a Lentigione e penultimo della classe.

Se ne parlerà questa sera in apertura di Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati, in onda ogni lunedì alle 20.30.

Ospiti in studio, il biancorosso Pasquale Ruiz e il rossonero Alex Bran.

Come sempre, troverà ampio spazio il calcio dilettantistico: il programma della domenica è stato decimato dal maltempo, ma non mancheranno immagini, gol e commenti sulle partite del sabato e l’analisi dei vari campionati, dall’Eccellenza alla Terza categoria.

Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail ([email protected]), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni.

Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it.