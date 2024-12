Verona-Gas Sales Bluenergy di Coppa Italia, si gioca il 29 dicembre alle 18.30

La Lega Pallavolo ha ufficializzato date e orari di gioco dei quarti di finale della Coppa Italia. La Gas Sales Bluenergy, nonostante il punto conquistato a Perugia, ha chiuso il girone di andata in quinta posizione con 21 punti e 7 vittorie. Stessi numeri di Verona, ma gli scaligeri hanno un miglior quoziente set e chiudono l’andata della regular season al quarto posto, posizione in classifica che garantisce ai veneti di giocare in casa i quarti di finale.

La gara è in programma al Pala Agsm Aim di Verona domenica 29 dicembre alle 18.30. Chi vince approda alla Final Four in programma all’Unipol Arena di Bologna il 25 e 26 gennaio dove troverà in semifinale la vincente tra Perugia e Modena.

La Lega Pallavolo ha inoltre ufficializzato anche gli orari di gioco della quarta giornata di ritorno del campionato di Superlega che si giocherà il 5 e 6 gennaio. La Gas Sales Bluenergy, dopo due gare casalinghe con Monza il 21 dicembre alle 18.00 e con Cisterna il 26 dicembre sempre alle 18.00, sarà impegna a Taranto con Taranto domenica 5 gennaio alle 15.30.

Il quadro completo

Domenica 29 dicembre 2024, ore 16.00

Itas Trentino – Cisterna Volley

Domenica 29 dicembre 2024, ore 18.00

Cucine Lube Civitanova – Allianz Milano

Domenica 29 dicembre 2024, ore 18.30

Rana Verona – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Lunedì 30 dicembre 2024, ore 20.30

Sir Susa Vim Perugia – Valsa Group Modena