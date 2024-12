Gas Sales, Alessandro Fei: “Il nostro vero rimpianto è la sconfitta con Civitanova”

“Il vero rimpianto è la sconfitta in casa della Lube che è costata il quarto posto utile per giocare in casa i quarti di Coppa Italia, ma al netto degli infortuni la stagione fin qui disputata dalla Gas Sales è più che soddisfacente e con ampi margini di miglioramento”.

Ne sono convinti il team manager Alessandro Fei e il centrale Gianluca Galassi, questo il loro bilancio al giro di boa in Superlega stilato a Volley Piacenza su Telelibertà. “Anche l’ultima gara persa a Perugia è stata una buona prova – secondo Fei – i ragazzi erano sotto 2-0 contro una corazzata e ho visto una squadra che ha reagito e che per questo fa ben sperare per la Coppa Italia. Bilancio complessivo? È stato un periodo strano. All’inizio giocavamo bene, poi gli infortuni hanno condizionato le gare successive e l’unico rammarico che ho finora è la sconfitta contro Civitanova che secondo me si poteva evitare e che a conti fatti ci è costato il quarto posto”.

Nessun dubbio invece su Bovolenta che incarna il “volto” più bello: “Quando vedi giocare i figli dei tuoi ex compagni di squadra è bellissimo. Alessandro lo vedo davvero bene perché si sta impegnando e migliorando sempre di più”. Ora c’è da pensare al prossimo turno contro Modena che sembra in crisi, ma «quando si parla di squadre in crisi c’è sempre da stare attenti. Hanno grandi giocatori e vorranno rifarsi, ma se noi vogliamo riprendere a fare quello che si è visto a inizio campionato dobbiamo vincere queste sfide”.

Anche Galassi prende spunto dal 2-3 di Perugia, “una partita che ci ha fatto capire che possiamo giocarcela con tutte. Per quanto riguarda la Coppa Italia, non dobbiamo sottovalutare Verona perché finora sta facendo bene e hanno in Keita il vero punto di forza, noi dobbiamo ritrovare definitivamente il nostro gioco, il gruppo con tutti gli effettivi e rimanere sempre concentrati”.

Al PalabancaSport ha sempre una tifosa speciale che lo segue, “la mia fidanzata Laura con la quale sto organizzando il matrimonio, ma con calma” e per ora pensa soprattutto a dove migliorare, “in particolare a muro e in battuta, ma anche in attacco. Ovunque insomma, la scelta di Piacenza è stata proprio per alzare il mio livello di gioco in generale”. Anche lui predica concentrazione contro Modena “perché vedo che stanno comunque trovando un buon equilibrio e non saranno assolutamente quelli che abbiamo battuto alla prima di campionato, servirà essere molto compatti. Poi ci sarà la Coppa e vogliamo a tutti costi arrivare alle Final Four”.