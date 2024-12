Volley Piacenza e Zona Sport: dalle 20.30 doppio appuntamento su Telelibertà

Gas Sales Bluenergy, scialpinismo, arti marziali e ciclismo. Piatto ricco di sport questa sera, martedì 10 dicembre, su Telelibertà con un doppio appuntamento serale.

Si comincia alle 20.30 con “Volley Piacenza a tutto Gas”, puntata speciale condotta da Marcello Tassi e Alice Morelli che faranno il punto della situazione in casa Gas Sales con ospiti in studio il team manager Alessandro Fei, il centrale Gianluca Galassi e il giornalista Simone Carpanini.

Non finisce qui: Marcello Tassi ci aspetta anche alle 21.00 con “Zona Sport”.

Prima parte dedicata allo scialpinismo con la recente impresa dell’avvocato Flavio Saltarelli e del giornalista/fotografo Andrea Pasquali che, dopo aver compiuto un affascinante viaggio attorno alla montagna più iconica delle Alpi, il Cervino, hanno realizzato il documentario “Skyline Around the Matterhorn”.

Dopodiché spazio alla campionessa Natalia Coeva che con il progetto “Ko al bullismo” porta il kick boxing nelle scuole. Insieme a lei anche Cinzia Catenacci di Aics Piacenza, ente di promozione sportiva paralimpica. Infine, nella terza parte saranno Gian Luca Andrina – presidente della Bft Burzoni VO2 Team Pink e candidato alla presidenza del comitato regionale – insieme a Robert Gionelli, delegato provinciale del Coni, a tracciare un’istantanea sullo stato di salute del ciclismo piacentino.

A seguire, l’appuntamento di chiusura del programma con “Zona Fitness” in collaborazione con Acrobatic Fitness e Tennis Club Borgotrebbia: al suo interno saranno contenuti consigli ed esercizi legati proprio a una specifica disciplina.

Inoltre, prima di Zona Sport, è prevista una nuova puntata del format

“Ragazzi in gioco” e presenterà i settori giovanili delle società impegnate in varie discipline. Stasera toccherà ai giovani della Bakery Basket Piacenza.

Le puntate di Zona Sport si possono rivedere nella sezione On Demand del sito www.liberta.it.