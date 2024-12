Basket Serie, la Bakery in Sicilia perde lo scontro salvezza contro Agrigento

La Bakery Basket Piacenza resta in partita per due quarti prima di crollare e di perdere nettamente per 89-69 il confronto salvezza contro Agrigento, rinviato a suo tempo per l’impegno con la nazionale svizzera di Zoccoletti. La squadra di coach Giorgio Salvemini, nella serata di mercoledì 11 dicembre, ha approcciato bene alla gara, tenendo testa ai rivali, coi quali condivideva la quintultima piazza a quota 10 avendo però una partita in più da recuperare, fino alla pausa lunga alla quale è arrivata sotto solo di 4 punti. Poi un disastroso terzo parziale, vinto dai siciliani con un eloquente 30-12, ha sparigliato le carte e permesso ai padroni di casa di involarsi verso una vittoria importante. Male al tiro i piacentini (38% al tiro alla fine), a salvarsi i soli Klanskis, Taddeo e Perin. Troppo poco per poter impensierire una squadra che ha trovato in Scarponi e Piccone due bocche da fuoco decisamente in serata, 19 punti, e che quando ha spinto è scappata via inesorabilmente.

MONCADA ENERGY AGRIGENTO 89 BAKERY PIACENZA 69