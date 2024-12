Nuoto, 21 medaglie per i Master della Vittorino: tripletta d’oro per Maggi

Una vera e propria pioggia di medaglie (ventuno per la precisione con dieci ori, nove argenti e due bronzi) per i nuotatori della squadra Master della Vittorino da Feltre al “30° Trofeo Città di Rapallo”. Un bottino che ha permesso alla formazione allenata da Cristiano Zappa di guadagnare il settimo posto finale, nella classifica che ha messo in fila le trentadue società partecipanti.

Tripletta di medaglie d’oro per Lorenza Maggi (M35), capace di imporsi sia nella gara dei 50 dorso (35”,48 il suo tempo), sia in quella dei 100 rana (1’35”,98) che in quella dei 100 misti (1’20”,85). Due medaglie d’oro a testa, invece, sia per Filippo Cuneo (M20), vincitore dei 50 dorso (30”,34) e dei 100 misti (1’06”,45), sia Camilla Tinelli (M25), salita sul primo gradino del podio sia nella prova dei 50 dorso (31”,28) che in quella dei 100 misti (1’07”,54 il suo crono).

Medaglia d’oro anche per Elena Monti (M65) che dopo aver vinto la gara dei 50 dorso (1’29”,97), si è infilata al collo anche l’argento conquistato nei 100 rana (3’20”,98); per la Monti anche il quarto posto nei 50 rana (1’32”,55). Oro anche nei 50 rana, con il tempo di 53”,62, anche per Daniela Tacchinardi (M60), successivamente quarta nei 50 dorso (49”,27), e primo gradino del podio anche per la “veterana” Anna Piccoli (M80) che si è imposta nella prova dei 50 dorso (1’23”,49). Tripletta di medaglie d’argento per Marco Grazioli (M70), secondo nei 50 dorso (54”,71), nei 100 rana (1’58”,97) e nei 100 misti (1’52”,13).

Due medaglie d’argento a testa, invece, sia per Maria Teresa Lambri (M60), seconda nei 50 rana (55”,21) e nei 100 misti (2’02”,47), sia per Samantha Pizzetti (M25), salita sul secondo gradino del podio nei 50 dorso (33”,82) e nei 100 misti (1’14”,88).

Argento anche al collo di Francesco Confalonieri (M30), secondo al traguardo nella gara dei 100 misti (1’28”,62). Medagliere della Vittorino completato dai bronzi conquistati da Monica Giarola (M55) nei 50 dorso (41”,03 il suo tempo) e da Elisa Lavesi (M25) nei 100 misti (1’17”,55). Da segnalare anche i buoni risultati di Luca Barbazza (M55), quarto nei 50 dorso (41”,95) e sesto nei 100 misti (1’28”,62) e di Roberto Mazzocchi (M55), settimo nei 100 rana (1’38”,56) e tredicesimo nei 50 rana (43”,7).