Piace, la difesa riparte dal “dottor” Zucchini: “Questo gruppo merita di risalire”

Anticipi precisi, respinte aeree, chiusure puntuali. Se il buongiorno si vede dal mattino e dalle prime due partite (altrettante vittorie e porte inviolate con Sant’Angelo e United Riccione), anche grazie a Gianluca Zucchini il Piacenza Calcio può finalmente alzare il muro del proprio reparto arretrato, fin qui negativo anche nei numeri con 19 reti subite in 15 partite.

Il 29enne modenese, forte del suo metro e 94, è arrivato dal Corticella e ha firmato un contratto di sei mesi, senza garanzie di rinnovo, per rilanciare la carriera: “Non potevo dire di no alla chiamata del Ds Zerminiani, ho lavorato duro e attendevo una chance del genere. Mi aspettavo un gruppo in difficoltà psicologica, invece ho trovato una squadra unita, con giocatori forti e consapevoli della situazione complicata.

Ci sono tutte le possibilità per riprenderci, una partita alla volta”.

Rossini lo ha schierato subito titolare in campionato, lasciando capitan Silva in panchina: “Posto rubato? Non la metterei in questi termini, c’è spazio per tutti. Sappiamo della sua importanza per questa squadra, ci parliamo e confrontiamo per migliorarci”.

Con il classe ’95, il Piacenza ha aggiunto un “dottore” alla propria difesa: “Mi sono laureato un mese fa in scienze motorie, fra poco inizio la magistrale. Penso già al futuro dopo la carriera e mi piacerebbe diventare nutrizionista”.

L’ARTICOLO DI PAOLO BORELLA SU LIBERTÀ