Tegola Piace, per Franzini stop di quattro settimane. Vicino l’attaccante Sambou

Alta tegola per il Piacenza Calcio: gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il portiere Davide Franzini, in seguito all’infortunio rimediato ieri – 11 dicembre – durante la seduta di allenamento, hanno evidenziato una lesione dei muscoli addominali. I tempi di recupero sono stimati in circa quattro settimane.

Novità positive, invece, arrivano dal mercato: il club biancorosso sarebbe molto vicino all’ingaggio dell’attaccante gambiano Boubacarr Sambou, di proprietà dell’Ancona Calcio.