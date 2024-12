Il calciatore-artista Gonzi e la sfida da ex al Piace: “Il mio Tau? Vuole la C”

Artista e calciatore. Esterno e pittore. Fra arte e campo, Juri Gonzi domenica sfiderà il Piacenza da ex per la prima volta. Lo farà con la maglia del Tau Altopascio, capolista a sorpresa del girone D di Serie D: “Per me sarà una partita ancora più speciale, a Piacenza mi legano bei ricordi e purtroppo anche la grande delusione della retrocessione del 2023, che sento ancora oggi. Non sarà una partita per niente scontata, al di là di quello che dice la classifica attuale”.

Gonzi è anche ex Fiorenzuola ed è ripartito dalla Serie D dopo un’altra annata sfortunata, ricca di infortuni e difficoltà: “Contro i rossoneri ero indisponibile e non ho giocato, ma auguro loro il meglio. Il percorso è lungo e penso si possano salvare”.

Poi c’è la grande passione per la pittura, che lo rende uno dei pochi calciatori-artisti: “Dipingere mi aiuta a rilassarmi e a concentrarmi. Le opere mi riflettono, dai paesaggi all’espressionismo. Alcuni conoscenti mi commissionano addirittura dei lavori: per il momento è solo un passatempo, dopo la carriera vedremo”.