Leo Turrini: “La Gas Sales sorprende come la McLaren in F1: Modena è la Williams”

“Modena è un po’ come la Williams: una nobile decaduta che, dopo aver dominato per un’epoca intera, si ritrova ingarbugliata in un presente tutt’altro che vincente e convincente. Piacenza potrebbe invece somigliare alla McLaren: una realtà venuta ‘da lontano’ e cresciuta negli ultimi anni. Una buona vettura, partita tra mille dubbi e che invece è riuscita a tagliare traguardi inimmaginabili. E poi a capo della McLaren c’è un italiano, Andrea Stella, che potremmo benissimo paragonare al “nano” Anastasi”.

È avvalendosi del suo inconfondibile gergo automobilistico che Leo Turrini, tra i più autorevoli esperti di Formula 1 a livello mondiale e grande appassionato di volley, introduce il match che domenica alle 20.30 vedrà Modena e Gas Sales Bluenergy sfidarsi al PalaPanini per la prima giornata del girone di ritorno di Superlega.

“Da buon emiliano – spiega Turrini, opinionista alla trasmissione “Race Anatomy” in onda su Sky – non nascondo il grande fascino che questo incrocio esercita su di me. Questa sfida rappresenta per entrambe una sorta di ‘ripartenza’.

In Superlega avviene spesso tutto il contrario di tutto. Diciamo che, nonostante la spinta del tempio del volley, se Piacenza gioca al meglio delle sue possibilità potrebbe non esserci storia”.

L’ARTICOLO DI MARCELLO TASSI SU LIBERTÀ