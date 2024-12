Piace, presi l’attaccante Sambou e il portiere Greco. Ceduti Mauri e Doria

Le manovre di mercato promesse dal direttore sportivo Carlo Zerminiani hanno iniziato a ridisegnare in maniera considerevole il volto del Piacenza Calcio.

Il club biancorosso, deciso più che mai a riscattare – da qui al termine della stagione – una prima parte di campionato decisamente deludente, ha ufficializzato l’arrivo in prestito dell’attaccante Boubacarr Sambou. Il gambiano classe 2000 arriva dall’Ancona e rimarrà in biancorosso fino al 30 giugno del 2025.

Oltre a lui, il club ha messo sotto contratto (per sopperire all’assenza per infortunio di Franzini) il portiere Ernesto Greco in arrivo dall’Arconatese. Anche in questo caso il classe 2005 ha firmato un contratto che lo legherà ai colori biancorossi fino al 30 giugno 2025.

Non solo arrivi: Piace molto attivo anche sul fronte partenze. A salutare sono l’attaccante Mattia Mauri (ceduto a titolo definitivo alla Varesina) e la punta Alessandro Doria, ceduto a titolo definitivo alla Casatese.