Tutela dei minori: la Gas Sales Bluenergy approva il nuovo codice per i giovani atleti

Un passo avanti per la salvaguardia e il benessere dei giovani atleti biancorossi e che conferma l’impegno etico e sociale della società. La Gas Sales Bluenergy Piacenza, attraverso il suo consiglio di amministrazione, ha approvato il modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva e il codice di condotta per la tutela dei minori.

Questi strumenti mirano a prevenire molestie, violenze di genere e ogni forma di discriminazione. Nella stessa riunione il cda ha confermato il ruolo di Gregorio Galli come responsabile della tutela dei minori e responsabile safeguarding, incaricato di contrastare abusi, violenze e discriminazioni.

Questa decisione risponde al Regolamento Fipav che richiede a tutte le società della Lega Pallavolo di adottare, entro il 31 dicembre 2024, specifici modelli organizzativi e di controllo.

Isabella Cocciolo, amministratore delegato del club, ha sottolineato l’importanza del percorso intrapreso: “Grazie al lavoro con Luisa Rizzitelli abbiamo formalizzato un modello in linea con le richieste federali. La nostra società è da sempre impegnata in pratiche volte allo sviluppo organizzativo e alla tutela dei tesserati, partendo dal Modello 231 al codice etico fino all’adozione di un sistema di whistleblowing. Ora, attraverso l’implementazione del modello sportivo e il codice di condotta, abbiamo tutti gli strumenti per definirci ‘società compliance’. Il passo successivo sarà promuovere formazione e consapevolezza, per trasformare questi strumenti in azioni concrete di miglioramento continuo.”